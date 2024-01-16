Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз на матч серии А 16 января 2024 года

Прогноз на матч серии А «Ювентус» — «Сассуоло» 16 января 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Ювентус» — «Сассуоло».
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

16 января «Ювентус» и «Сассуоло» сойдутся в 20-м туре серии А. Поединок на «Альянц Стадиум» стартует в 22.45 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал и «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 22.40 мск.

Италия. Серия А. 20-й тур
16 янв, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Сассуоло

Эксперты отдали предпочтение парням Массимилиано Аллегри: взять их триумф предложили с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 69% вероятности. Успех черно-зеленых доступен с некислой котировкой 7.40 (12%), «мирный» исход — за опасные 4.94 (19%).

«Ювентус» не проиграл в 10 из 11 последних домашних матчей против «Сассуоло». Поставить на неожиданную победу или ничью гостей можно за 3.05.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.08. Обмен результативными выстрелами оценили в 2.00, обратный рынок — в 1.78.

Самый вероятный точный счет, как считают аналитики, — победа «Юве» 2:0 за 6.52.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» разорвал «Барселону» и выиграл Суперкубок. Хватит ли Беллингема и Винисиуса на битву с «Атлетико»?

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Сассуоло»

«Сассуоло» — третья среди самых пропускающих команд сезона (33), которая еще и уступила в 10 из 19 туров. Но коллектив Алессио Дионизи стабильно забивает — отличился в девяти из 10 прошлых встреч в чемпионате. А еще «Сассуоло» обыграл «Юве» дважды подряд (1:0 и 4:2).

Зато у хозяев — вторая по надежности оборона в Италии (12 пропущенных) после лидера турнира «Интера» (10). При этом на «Альянц Арене» в ворота Щенсного залетело всего четыре гола. Команда Макса Аллегри завершила всухую пять из семи поединков на своем поле. Так что в этот раз черно-зеленым ловить нечего.

Рекомендуемая ставка: победа «Ювентуса» и ТБ 2.5 за 1.95.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Сассуоло
ФК Ювентус
Серия А
0
Читайте также
ВС РФ заняли позиции и взяли в плен боевиков ВСУ на купянском направлении
Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА
«Ангарского маньяка» этапировали из Иркутска в Мордовию
В «Рустехдроне» сообщили о ковровых бомбардировках позиций ВСУ дронами «Инферно»
Популярное видео
«Коламбус» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Приход Ковальчука и черная серия «Спартака»: есть ли связь?
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» громит «Торпедо», спокойствие «Салавата Юлаева»
«Миннесота» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, 20-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Арбитр Денис Наумов нахамил главному тренеру «Авангарда» Кравцу
ЦСКА проиграл «Динамо» после серии побед
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фрозиноне»: видеообзор, 1/4 финала Кубка Италии
Андрей Сафронов возглавил хоккейную школу «Динамо»
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Милан» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
«Лацио» — «Рома»: видеообзор матча, 1/4 финала Кубка Италии
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Четыре поражения подряд «Спартака», Лайпсик получил паспорт РФ
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Футболисты и звезды эстрады проведут хоккейный шоу-матч на Красной площади