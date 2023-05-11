11 мая «Ювентус» и «Севилья» столкнутся в полуфинале Лиги Европы на «Альянц Стадиум» в Турине. Матч начнется по свистку немецкого арбитра Даниэля Зиберта в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир стартует в 21.45 мск.

Букмекеры назвали фаворитами хозяев. Успех «Старой синьоры» предложен с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 54% вероятности исхода. Триумф гостей доступен за 4.78 (20%), а ничья — за 3.64 (26%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат принесет 3640 рублей, если команды не определят сильнейшего.

Эксперты ожидают закрытую игру. Тотал меньше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТБ 2.5 — в 2.26.

В восьми из девяти предыдущих поединков «Севильи» в ЛЕ в основное время отличалась только одна команда. Обмен голами с туринцами представлен за 2.11, обратный рынок — за 1.74.

Также вы можете поставить на проход одного из коллективов в финал. На черно-белых дана котировка 1.57, выигрыш их соперников идет за 2.36.

«Ювентус» не уступил в 13 из 15 домашних встреч в 2023 году. На победу или ничью в исполнении андалусийцев предложен коэффициент 2.06.

Наиболее вероятный счет — виктория «Старой синьоры» 1:0. Этот итог букмекеры оценили в 5.98.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Севилья»

Туринцы великолепны в Лиге Европы. Команда Массимилиано Аллегри в нынешней кампании не проиграла ни разу и отличилась в каждой встрече. В новейшей истории ЛЕ «Юве» ни разу не уступил на своем поле: по семь раз победил и сыграл вничью. На внутренней арене ситуация тоже выправилась: после пяти матчей без триумфов в серии А и Кубке Италии черно-белые выиграли два поединка подряд, в каждом из них забив два мяча.

Это уже седьмой полуфинал Лиги Европы для «Севильи» с 2006 года. Всякий раз на этой стадии «нервионцы» праздновали успех, как и в последующем финале. Красно-белые — самый титулованный клуб ЛЕ/Кубка УЕФА (шесть трофеев). Команда Хосе Луиса Мендилибара не уступила в 12 из 16 встреч турнира. Но на выезде получается хуже: в семи визитах подряд нет викторий в основное время. Сейчас андалусийцы в отличной форме: всего одно поражение за девять поединков и шесть побед. В семи из них забили минимум дважды.

В результате оба коллектива постараются минимизировать риски. «Севилья» не слишком уверенно чувствует себя в гостях, а «Ювентус» в целом играет осторожно: у туринцев меньше всех забитых в первой шестерке серии А (52) и третье место по пропущенным голам (28).

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.69.