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«Ювентус» — «Спортинг»: где смотреть 1/4 финала Лиги Европы 13 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Ювентус» — «Спортинг» 13 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Анхель Ди Мария («Ювентус»).
Фото Global Look Press
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13 апреля «Ювентус» и «Спортинг» сыграют в первом раунде 1/4 финала Лиги Европы. Стартовый свисток турецкого рефери Халила Мелера на «Альянц Стэдиум» прозвучит в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка начнется в 21.55 на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. 1/4 финала
13 апр, 22:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Спортинг

Аналитики разглядели у туринцев больше шансов на победу. На «Ювентус» предложена котировка 1.86, что составляет примерно 53% вероятности. Ничья доступна за 3.53 (27%), успех «Спортинга» — за 4.67 (20%).

Ставка в 1000 рублей на победу «львов» принесет 4670 рублей в случае благоприятного исхода.

Сможете угадать победителя четвертьфинальной пары? Выход «Юве» в полуфинал оценен за 1.57, «львов» — 2.36.

Туринцы не пропускают в трех матчах плей-офф ЛЕ подряд. Поставить на «сухарь» у хозяев можно за 2.18.

Аналитики уверены, что командам скорее не удастся обменяться голами — на этот исход дан коэффициент 1.72. «Обе забьют» доступна за 2.13.

Маркус Рэшфорд (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;) в&nbsp;матче Лиги Европы с &laquo;Бетисом&raquo;. «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: отсутствие Рэшфорда не станет помехой для победы хозяев

В последних пяти поединках «Спортинг» в среднем оформлял по 2.2 мяча, а «Турин» — по 1.2. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.66.

Беспроигрышная серия «львов» насчитывает уже 11 встреч. Поставить на то, что португальцы не уступят и в этот раз, можно за 2.00.

Самый вероятный счет первого матча, по версии букмекеров, победа туринцев со счетом 1:0. Этот исход оценен в 6.02.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Ювентус
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«Манчестер Юнайтед» — «Севилья»: где смотреть матч 1/4 финала Лиги Европы 13 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире