13 апреля в рамках 1/4 финала Лиги Европы «Ювентус» примет «Спортинг». Встреча на «Альянц Стэдиум» стартует в 22.00 по московскому времени. Прямая трансляция поединка начнется в 21.55 мск на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1». Игру обслужит турецкий рефери Халил Мелер.

Букмекеры видят фаворитом туринцев. На «Старую синьору» предложено ставить за 1.86, что соответствует примерно 53% вероятности. Ничья доступна за 3.53 (27%), успех «Спортинга» идет за 4.67 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет 3530 рублей в случае благоприятного результата.

Сможете угадать победителя четвертьфинальной пары? Выход «Юве» в полуфинал оценен за 1.57, «львов» — 2.36.

В последних пяти поединках «Спортинг» в среднем забивал по 2.2 мяча, а «Турин» — по 1.2. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.23, ТМ 2.5 — за 1.66.

Беспроигрышная серия «львов» насчитывает уже 11 встреч. Поставить на то, что португальцы не уступят и в этот раз, можно за 2.00.

Самый вероятный счет первого матча, по версии букмекеров, победа туринцев со счетом 1:0. Этот исход идет за 6.02.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «Спортинг»

«Юве» несгибаем при родных фанатах: в чемпионате Италии клуб Массимильяно Аллегри лучший по играм дома — 11 побед и одно поражение. На «Альянц Арене» «Старая синьора» забила больше всех (34) и пропустила (12) немногим свыше, чем «Интер» (восемь). Благодаря мощной обороне команда не проигрывает в восьми поединках на своем стадионе кряду и забивает — в девяти из 10. При этом туринцы не пропускают в трех матчах плей-офф ЛЕ подряд.

«Лиссабон» очень хорош на выездах. В гостях «львы» не проиграли уже девять раз подряд во всех турнирах, а в восьми встречах забили. Но конкретно в еврокубках у «Спортинга» все не так стабильно. Клуб Рубена Аморима выиграл два поединка из пяти при чужих фанатах в этом сезоне. Кроме того, накануне игры с «Юве» из-за травм выпали один из лучших бомбардиров клуба Паулиньо (15 голов) и основной опорный полузащитник Мануэль Угарте, что помешает сломать мощную туринскую броню и скажется на результативности игры.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 2.5 за 1.86.