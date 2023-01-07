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Сегодня, 15:15

«Ювентус» — «Удинезе»: где смотреть матч серии А 7 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января 2023 года
Артем Белинин
Аркадиуш Милик.
Фото Global Look Press
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7 января в матче 17-го тура серии А сыграют «Ювентус» и «Удинезе». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени на «Альянц Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 19.55 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Удинезе

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 1.79, это примерно 54% вероятности исхода. Ничью оценили в 3.70 (26%), успех «Удинезе» — в 4.80 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что «Удинезе» не проиграет в матче, оформите ставку за 2.10.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.32, Ф2(0) — за 3.60.

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«Верх» по голам прошел в семи из десяти прошедших личных встреч, однако эксперты все равно не ждут результативной встречи. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.87.

Аналитики считают, что обмена голами не будет. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.86.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 в пользу «Юве» — за 6.30;

• 1:1 — за 6.80;

• 2:0 — за 7.50.

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