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Сегодня, 17:15

Южная Корея — Португалия: где смотреть матч чемпионата мира 2 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЧМ Южная Корея — Португалия 2 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
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В заключительный день группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Южной Кореи сразится с Португалией. Встреча состоится 2 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити», начало — в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Страна» и «Матч! Футбол 1», эфир стартует в 17.45.

Чемпионат мира. Группа H
02 дек, 18:00. Education City Stadium (Эр-Райян)
Корея
Португалия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают высокими шансы Португалии набрать три очка. Взять ее победу можно с коэффициентом 1.86, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех Южной Кореи — за 4.20 (22%).

При ставке в 1000 рублей на триумф европейской сборной в случае ее выигрыша выплата составит 1860 рублей.

Вариант 1Х оценен котировкой 2.05. А виктория южнокорейцев с форой (+1.5) идет за 1.36.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.95, ТМ 2.5 — тоже за 1.95.

Случится ли обмен голами? Такой исход оценен коэффициентом 1.85.

На точный удар Криштиану Роналду предлагается поставить за 2.10, на автора дубля в игре с Уругваем Бруну Фернандеша — за 3.40.

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Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:0 в пользу Португалии и 1:1 — 6.80;

  • 2:1 — 8.10.

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Камерун — Бразилия: где смотреть матч чемпионата мира 2 декабря 2022 года онлайн в прямом эфире