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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:00

Закрытие FONBASE: SODA LUV и «Сироткин» на одной сцене, социальный арт-проект от Cozek, Sasha RTS и Артема Стефанова

Концерт группы «Сироткин» на FONBASE.
Фото Пресс-служба FONBASE
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В Лужниках прошло громкое закрытие спортивного и культурного центра.

Поп-ап пространство FONBASE шумно отметило прощальный уикенд. 2 августа на базе состоялось GRAND FINALE — событие, объединившее искусство, музыку и спорт. Более 1200 гостей увидели лайвы актуальных артистов и презентацию работ уличных художников.

Участник объединения A.D.E.D. Cozek, яркий герой стрит-арта Sasha RTS и муралист Артем Стефанов превратили контейнеры, из которых построена база, в самостоятельные арт-объекты. Сюжет триптиха посвящен героям, изменившим российский спорт — чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, легенде спортивной журналистики Василию Уткину и главной медиакоманде страны 2DROTS.

Контейнеры станут частью благотворительной программы «ДоброFON». Их отправят в регионы, чтобы инфраструктурно помочь спортивным площадкам.

Вечер закончился музыкальным мини-фестивалем. Открывающий концерт сыграл фрэшмен и самобытный хип-хоп артист Acid Racer, затем на сцене появилась инди-группа «Сироткин», а в финале — SODA LUV с романтическими рок-балладами. Хайлайт музыкальной программы: лайв-премьера совместного трека «Сироткин» и SODA LUV «В первый раз».

Прощальный уикенд FONBASE завершился масштабным турниром по футболу среди женских и мужских команд. За месяц работы базу посетило более 10 тысяч человек — площадка объединила как поклонников популярных видов спорта, так и культурного досуга — музыки, кино и стендапа.

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