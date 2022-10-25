25 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» встретится с «Челси». Игра начнется в 19.45 по московскому времени на «Ред Булл Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 19.30 мск. Обслужит встречу швейцарский арбитр Сандро Шерер.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Челси» можно за 1.76, это примерно 56% вероятности исхода. Ничью оценили в 3.90 (23%), успех хозяев — в 4.10 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Считаете, что «Зальцбург» не уступит? Оформите ставку за 2.14.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.50, Ф2(0) — за 1.33.

Аналитики ожидают результативной встречи — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78.

Вариант «обе забьют» также более предпочтителен — взять его можно за 1.76, в то время как обратный исход оценен в 2.06.

«Челси» забивает в среднем 1.6 мяча за игру, «Зальцбург» — два гола. ИТБ1 (1.5) идет за 3.20, ИТБ2 (1.5) — за 1.74.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.20;

• 1:0 в пользу «Челси» — за 7.40;

• 2:1 — за 7.90.