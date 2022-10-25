Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Зальцбург» — «Челси»: где смотреть матч Лиги чемпионов 25 октября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Челси» 25 октября 2022 года
Артем Белинин
Матео Ковачич и Тиаго Силва.
Фото Global Look Press
Telegram Новости

25 октября в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Зальцбург» встретится с «Челси». Игра начнется в 19.45 по московскому времени на «Ред Булл Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2». Старт трансляции — в 19.30 мск. Обслужит встречу швейцарский арбитр Сандро Шерер.

Лига чемпионов. Группа E
25 окт, 19:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
Челси

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами гостей. Поставить на победу «Челси» можно за 1.76, это примерно 56% вероятности исхода. Ничью оценили в 3.90 (23%), успех хозяев — в 4.10 (21%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Считаете, что «Зальцбург» не уступит? Оформите ставку за 2.14.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 3.50, Ф2(0) — за 1.33.

Аналитики ожидают результативной встречи — поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.78.

Кепа Аррисабалага. «РБ Зальцбург» — «Челси»: Кепа не спасет англичан от проблем?

Вариант «обе забьют» также более предпочтителен — взять его можно за 1.76, в то время как обратный исход оценен в 2.06.

«Челси» забивает в среднем 1.6 мяча за игру, «Зальцбург» — два гола. ИТБ1 (1.5) идет за 3.20, ИТБ2 (1.5) — за 1.74.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:1 — за 7.20;

• 1:0 в пользу «Челси» — за 7.40;

• 2:1 — за 7.90.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Челси
0
Читайте также
Украина требует исключить Россию из ФИФА и УЕФА. Что за этим стоит
В шахматах появился свой трансгендер. Будет ли она побеждать всех женщин?
Киселев: ВС России нанесли подразделению ВСУ сокрушительный удар в районе Кременной
Умер бывший глава Пентагона Эштон Картер
Совладелец S7 Group Татьяна Филева ушла с поста генерального директора компании
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Боруссия» Дортмунд — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 25 октября 2022 года