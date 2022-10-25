25 октября в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся лидеры группы Е — «Челси» и «Ред Булл Зальцбург». Матч пройдет на «Ред Булл Арене», стартовый свисток арбитра Сандро Шерера прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают гостей очевидными фаворитами: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.79, вероятность — примерно 55%. Выигрыш хозяев предложен с котировкой 4.90 (19%), ничья идет за 3.80 (26%).

Верите в равный матч? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3800 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, исхода встречи намекают на серьезное преимущество лондонцев:

• победа «Челси» 1:0 идет за 6.70;

• ничья 1:1 — за 7.00;

• успех гостей 2:0 — за 7.70.

«Ред Булл» отличился в каждом из четырех сыгранных туров, «Челси» не забил только в первом матче с «Динамо» Загреб, когда сенсационно проиграл 0:1. Считаете, что в предстоящей встрече команды обменяются голами? Этот рынок можно оформить за 1.86, «обе забьют — нет» — за 1.94.

Лондонцы в среднем забивают в ЛЧ 1.5 гола за игру. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 мяча оценен в 1.80, ИТМ2 (1.5) — в 2.00. «Зальцбург» заколачивает ровно по голу за игру. ИТБ1 (1.5) предложен за 3.50, обратный рынок идет за 1.31.

Общий тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.

Прогноз и ставка на матч «Ред Булл Зальцбург» — «Челси» 25 октября 2022 года

Лондонцы набрали мощную форму: команда не проигрывает на протяжение восьми матчей (из которых выиграла пять) во всех турнирах. В ЛЧ лондонцы легко победили в двух последних турах у «Милана» (2:0 и 3:0). «Ред Булл» же ненадежно действует в обороне: в Лиге чемпионов команда не пропустила лишь в одной игре из четырех, а на ноль отыграла в трех из 10 последних матчах во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2(1.5) за 1.80.