7 апреля борющаяся за выживание «Балтика» навестит лидирующий в таблице «Зенит» в 23-м туре РПЛ. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени. Ее обслужит судейская бригада Алексея Сухого. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует с 16.00 мск.

По мнению букмекерской компании Winline, три очка достанутся сине-бело-голубым: взять победу питерцев можно с коэффициентом 1.27, вероятность такого итога — примерно 75%. Ничья доступна за 6.20 (16%), триумф «Балтики» — за 11.0 (9%).

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.13.

Обмен результативными ударами оценен в 2.20, обратный вариант — в 1.64. Соперники огорчили друг друга всего в одной из трех предыдущих встреч.

После зимней паузы парни Сергея Семака отличились больше двух раз за 90 минут лишь однажды. На то, что «Зенит» оформит больше 2.5 мяча, можно сыграть за 2.75.

Всех, кто верит, что команда Сергея Игнашевича забьет на «Газпром Арене», ждет соответствующий рынок за 2.08.

С возобновления сезона калининградцы добывали очки только дома — сыграли вничью с «Сочи» (0:0) и победили «Пари НН» (2:0). А единственный выезд закончился поражением «Оренбургу» (0:1). Опцию X2 дали за 3.97.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Его предложили с котировкой 5.00.

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