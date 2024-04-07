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Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Зенит» — «Балтика»: питерцы потеряли очки в двух турах после зимней паузы из трех, больше оступаться нельзя

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Балтика» 7 апреля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Клаудиньо («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
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7 апреля «Зенит» и «Балтика» сыграют в 23-м туре РПЛ. Поединок пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и стартует в 16.30 по московскому времени. Соперников рассудит Алексей Сухой. Телеканал «Матч ТВ» начнет прямую трансляцию с 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
07 апр, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Балтика

Аналитики букмекерской компании Winline не верят в гостей: победу калининградцев предложили за 11.0, что составляет примерно 9% вероятности. Успех «Зенита» идет за 1.27 (75%). Котировка на ничью — 6.20 (16%).

Триумф парней Сергея Семака с форой (-1.5) доступен за 1.81. Ф2(+1.5) ждет вас за 2.00.

Тотал больше 2.5 мяча дали за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.13. «Обе забьют» представили за 2.20, коэффициент на обратный вариант — 1.64.

В первом круге сине-бело-голубые прихлопнули «Балтику» и не пропустили (2:0). Рынок на то, что питерцы снова сохранят ворота сухими, оценили в 1.74.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Балтика»

После зимнего перерыва питерцы победили всего в одном туре из трех — разгромили «Урал» в Екатеринбурге (4:1). Неделю назад парни Сергея Семака потеряли очки в Самаре (1:1), да и единственная домашняя игра в РПЛ получилась так себе — нулевая ничья со «Спартаком». Сине-бело-голубые все еще лидируют в таблице, но преимущество над «Краснодаром» и «Динамо» слишком зыбкое, так что позволить себе еще одну осечку «Зенит» не может.

Впрочем, проблем против «Балтики» возникнуть не должно: калининградцы барахтаются в зоне вылета и с возобновления сезона набирали баллы только дома — с «Сочи» (0:0) и «Пари НН» (2:0). А единственный выезд закончился поражением «Оренбургу» (0:1). В первом круге Клаудиньо и компания разобрались с сине-белыми без особого труда (2:0) — нечто похожего стоит ждать и теперь.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-1.5) за 1.81.

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