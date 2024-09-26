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Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:05

«Зенит» — безоговорочный фаворит РПЛ, «Спартак» и ЦСКА не входят в топ-3

Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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В чемпионате России по футболу сыграна почти треть матчей. Перед 10-м туром при помощи коэффициентов в букмекерской компании FONBET анализируем, кто считается главным претендентом на титул, а чьи шансы на победу уже не так велики.

По мнению экспертов, «Зенит» заберет трофей в седьмой раз подряд. На чемпионство команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.30. В девяти матчах сине-бело-голубые набрали 23 очка: победили в семи встречах, две свели вничью и ни разу не проиграли. Они лидируют по количеству забитых мячей (22) и замыкают таблицу по числу пропущенных (2).

Вильмар Барриос и&nbsp;Эдуард Сперцян (&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;). «Краснодар» и «Зенит» — единственные, кто еще не проигрывал в РПЛ. Теперь они зарубятся за первое место в таблице

Примерно равные шансы на трофей у «Краснодара» и «Локомотива» (15.0 и 16.0). Обе команды отстают от «Зенита» на два очка, при этом «быки» еще не знают поражений в этом сезоне, а железнодорожники уступили дважды. Команда Мусаева располагается выше коллектива Галактионова за счет успеха в очной встрече (3:0).

«Спартак» — лишь четвертый претендент на титул. Его шансы, как и шансы московского «Динамо», оценены в 17.0. У красно-белых на данный момент 16 очков, у бело-голубых — 17. Подтянуться повыше к лидерам команде Станковича мешает большое количество ничейных результатов (так завершились четыре из девяти матчей). При этом она потерпела пока только одно поражение — это третий показатель в лиге. У «Динамо» две неудачи, но они компенсировались пятью победами.

Манфред Угальде (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» не выиграл в двух турах подряд. С таким «Локомотивом» серия рискует продлиться, а отставание от топ-4 — увеличиться

Все еще в гонке, по версии аналитиков, находится ЦСКА. На то, что по итогам сезона армейцы в седьмой раз поднимут кубок, коэффициент 20.0. Правда, Николич и компания отстают от «Зенита» уже на девять баллов, а в недавнем очном матче они уступили действующему чемпиону. Но приезд титулованного Миралема Пьянича вполне может помочь москвичам нейтрализовать гандикап.

Шансы других команд на титул выглядят следующим образом:

  • «Ростов» — 1000;
  • «Рубин» и «Крылья Советов» — 3500;
  • «Динамо» Махачкала — 4000;
  • «Оренбург», «Химки», «Пари НН», «Ахмат» и «Акрон» — 4500;
  • «Факел» — 5000.

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