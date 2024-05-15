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Сегодня, 14:15

«Зенит» — ЦСКА: где смотреть матч Кубка России 15 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка России «Зенит» — ЦСКА 15 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Зенит» — ЦСКА.
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
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15 мая «Зенит» примет ЦСКА в ответной встрече финала Пути РПЛ Кубка России. Начало поединка на «Газпром Арене» — в 20.45 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте компании Winline, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.30 мск. Первая игра в Москве завершилась «миром» (1:1).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал
15 мая, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят успех парням Сергея Семака. На победу хозяев представлен коэффициент 1.99, что примерно соответствует 49% вероятности. Ничья в основное время доступна за 3.40 (28%), выигрыш красно-синих — за 4.13 (23%).

Команда Владимира Федотова не уступила «Зениту» в пяти подряд матчах во всех турнирах. На очередное непоражение ЦСКА можно сыграть за 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча предложили за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

В последний раз питерцы побеждали с разницей в два гола еще в марте. Фора (-1) на хозяев идет за 2.86. Фора (+1) на армейцев — за 1.43.

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Сухая победа сине-бело-голубых получила котировку 3.19, успех москвичей без пропущенных мячей — 6.82.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.87, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.94.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет матча — 1:0 в пользу «Зенита» за 6.23.

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