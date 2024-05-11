11 мая ЦСКА навестит «Зенит» в 28-м туре РПЛ. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени. Прямой эфир на телеканале «Матч ТВ» стартует с 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — с 18.50 мск. Также трансляция будет доступна на сайте букмекерской компании Winline.

По мнению букмекерской компании Winline, три очка достанутся хозяевам: взять победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.71, вероятность такого итога — примерно 54%. Ничья доступна за 3.85 (26%), триумф ЦСКА — за 5.0 (20%).

Тотал больше 2.5 гола идет за 2.01, ТМ 2.5 — за 1.79.

Обмен результативными ударами оценен в 1.92, обратный вариант — в 1.87. Соперники огорчили друг друга и в кубковой встрече недельной давности (1:1), и в первом круге РПЛ (1:1).

В шести прошлых матчах парни Сергея Семака отличились только трижды — в среднем это 0.5 раза за 90 минут. На то, что «Зенит» оформит меньше 1.5 мяча, можно сыграть за 1.91.

Предыдущая домашняя игра петербуржцев завершилась сухим поражением от «Рубина» (0:2). Всех, кто верит, что Клаудиньо и компания снова не забьют на «Газпром Арене», ждет соответствующий рынок за 4.30.

За последний месяц у армейцев был всего один выезд — красно-синие уступили «Балтике» в Калининграде (1:3). Опцию X2 дали за 2.18.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Его предложили с котировкой 5.60.

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