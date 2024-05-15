«Зенит» — ЦСКА: Адамян считает, что питерцы не уступят в домашнем матче

15 мая в 20.45 по московскому времени в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» примет ЦСКА. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Карен Адамян.

В какой форме «Зенит»

Последние неудачные результаты в РПЛ привели к тому, что «Зенит» потерял лидерство. За два тура до окончания чемпионата петербуржцы имеют в своем активе 51 очко и располагаются на второй позиции, отставая на два балла от «Динамо», возглавляющего таблицу. В пяти предыдущих матчах в РПЛ сине-бело-голубые одержали всего одну победу при ничьей и трех поражениях. На этом отрезке они одолели «Оренбург» (1:0), уступили «Рубину» (0:2) и «Динамо» (0:1), сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и потерпели поражение от ЦСКА (0:1).

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Вместе с тем подопечные Сергея Семака неплохо выступают в плей-офф FONBET Кубка России. В 1/4 финала Пути РПЛ они по сумме двух матчей победили «Динамо» (0:1 и 2:0), после чего прошли «Спартак» (2:1 и 0:0). А в первой встрече финала этой части сетки турнира «Зенит» разошелся миром с ЦСКА (1:1). Армейцы открыли счет в начале второго тайма, но ближе к концу игры петербуржцы сумели восстановить равновесие благодаря голу Александра Ерохина.

В какой форме ЦСКА

ЦСКА слабо проводит этот сезон РПЛ и незадолго до его завершения находится на шестом месте в таблице. При этом армейцам будет тяжело подняться выше, так как их отставание от «Спартака» с четвертой строчки составляет четыре очка. В пяти предыдущих турах чемпионата красно-синие одержали лишь одну победу при двух ничьих и двух поражениях. На этом отрезке они уступили «Ахмату» (1:2), свели к ничьей дерби со «Спартаком» (0:0), потерпели поражение от «Балтики» (1:3), разошлись миром с «Рубином» (2:2) и взяли верх над «Зенитом» (1:0).

В то же время ЦСКА хорошо проявляет себя в текущем розыгрыше FONBET Кубка России. В 1/4 финала Пути РПЛ подопечные Владимира Федотова прошли «Ростов» (1:1 и 2:0), а в полуфинале дважды обыграли «Балтику» (1:0 и 2:0). В первом матче финала команда тоже была близка к победе после гола Антона Заболотного на 53-й минуте. Однако армейцы не смогли удержать минимальное преимущество и довольствовались ничьей.

«Зенит» — ЦСКА: статистика личных встреч

В этом сезоне команды провели уже четыре очные игры. Матч за Суперкубок России завершился в пользу петербуржцев (0:0, 5:4 пен.), но в чемпионате ЦСКА ни разу не уступил «Зениту» (1:1 и 1:0). В свою очередь, в первой встрече финала Пути РПЛ FONBET Кубка России соперники сыграли вничью (1:1).

Прогноз Карена Адамяна на матч «Зенит» — ЦСКА 15 мая

Предстоящий матч станет третьим очным противостоянием команд меньше чем за две недели. В обеих предыдущих играх «Зенит» и ЦСКА на двоих не забивали больше двух голов, и я думаю, что их новая встреча также получится «низовой». Петербуржцам никак не удается решить проблемы с результативностью, в то время как армейцы в матчах против топовых оппонентов обычно стараются понадежнее сыграть в обороне. При этом мне кажется, что в этот раз «Зенит» не потерпит поражение. Сине-бело-голубые должны наконец-то собраться и прервать неудачную серию.

В букмекерской компании FONBET на условие «Зенит» не проиграет в основное время и общий тотал меньше 2.5 мяча» можно поставить с коэффициентом 2.05.

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