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Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Зенит» — ЦСКА: Семаку нужно спасать положение, но забить армейцам слишком сложно

Прогноз на матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА 15 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Сергей Семак («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
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15 мая в ответном поединке финала Пути РПЛ Кубка России столкнутся «Зенит» и ЦСКА. Игра пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте букмекерской компании Winline, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» стартует с 20.30 мск. Первая встреча завершилась вничью (1:1).

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал
15 мая, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
ЦСКА

По мнению аналитиков букмекерской компании Winline, «Зенит» — фаворит матча. На победу сине-бело-голубых предложен коэффициент 1.99, что соответствует 49% вероятности исхода. Триумф ЦСКА доступен за 4.13 (23%), а ничья в основное время идет с показателем 3.40 (28%).

Команда Владимира Федотова не уступила питерцам в пяти подряд матчах во всех турнирах. На очередное непоражение армейцев можно сыграть за 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча представлен за 2.15, ТМ 2.5 — за 1.71.

Шансы увидеть обмен голами оценены в 1.87, вариант «обе забьют — нет» дан за 1.94.

Согласно экспертам Winline, самый вероятный точный счет матча — 1:0 в пользу «Зенита» за 6.23.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — ЦСКА

Команда Сергея Семака идет на безвыигрышной серии из пяти матчей во всех турнирах, а ЦСКА не побеждал в тех же пяти встречах подряд. В каждой было забито максимум два мяча. А в последний раз питерцы добивались успеха с разницей в два гола еще в марте. ЦСКА удобно играть с сине-бело-голубыми, потому что они могут отсидеться в обороне и контратаковать. Учитывая серьезный спад «Зенита», а также недавние поражение и ничью в играх с армейцами, можно предположить очередную малорезультативную игру.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 1.71.

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ФК Зенит
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