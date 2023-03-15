15 марта «Зенит» и «Динамо» сойдутся в 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», арбитр Евгений Кукуляк даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.40, что составляет примерно 70% вероятности. Успех москвичей доступен с котировкой 7.75 (11%) — это наименее реалистичный результат игры. Ничья идет за 5.03 (19%).

Думаете, что команды не определят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 5030 рублей.

«Динамо» — удобный соперник для «Зенита». В последних 10 встречах петербуржцы обыграли москвичей семь раз, а уступили дважды. Поставить на то, что бело-голубые как минимум не проиграют сине-бело-голубым в основное время, можно за 3.00.

Исход всего противостояния решится одним матчем в Санкт-Петербурге. Поставить на проход хозяев в следующий раунд можно за 1.23, на успех гостей — за 4.15.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, итога встречи отражают подавляющее преимущество коллектива Сергея Семака:

• победа 2:0 идет за 5.88;

• 1:0 — за 6.60;

• успех 2:1 — за 7.75.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.16. При этом обе команды выступают в Кубке не слишком ярко: «Зенит» в среднем за игру отличается 1.29 раза, «Динамо» — 1.38 раза.

Рынок на забитые мячи от обеих команд идет за 1.99, «обе забьют — нет» можно взять за 1.81. Это тоже не слишком частый сценарий в матчах команд: в последних 10 очных встречах он реализовался только четыре раза.