Прогнозы на спорт
Сегодня, 16:15
6 августа в Санкт-Петербурге состоится битва двух столиц — «Зенит» сыграет с «Динамо». Игра пройдет на «Газпром Арене», начало — в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире с 18.30 мск ее покажет телеканал «Матч ТВ». Главным арбитром назначен Артем Амелин.
«Зенит» — фаворит котировок в букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья идет за 4.62 (21%), успех «Динамо» — за еще большие 5.62 (17%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства на табло принесет выплату в 4620 рублей.
Вариант Х2 оценен в 2.49. В прошлом сезоне динамовцы не уступили только в одном из трех очных матчей.
Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.36.
На то, что отличатся обе команды, предложено поставить за 1.71. На отсутствие гола в исполнении хотя бы одного соперника или двух сразу — 2.12.
Любите риск? Поставьте на четное количество голов в матче за 1.88 или на нечетное — за 1.93. В шести последних играх с участием «Зенита» число забитых мячей было четным.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:1 в пользу питерцев за 7.50.
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