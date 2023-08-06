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Сегодня, 16:15

«Зенит» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 6 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Динамо» 6 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Марио Фернандес.
Фото Global Look Press
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6 августа в Санкт-Петербурге состоится битва двух столиц — «Зенит» сыграет с «Динамо». Игра пройдет на «Газпром Арене», начало — в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире с 18.30 мск ее покажет телеканал «Матч ТВ». Главным арбитром назначен Артем Амелин.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
06 авг, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

«Зенит» — фаворит котировок в букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Сергея Семака можно поставить с коэффициентом 1.59, что примерно 62% вероятности исхода. Ничья идет за 4.62 (21%), успех «Динамо» — за еще большие 5.62 (17%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства на табло принесет выплату в 4620 рублей.

Вариант Х2 оценен в 2.49. В прошлом сезоне динамовцы не уступили только в одном из трех очных матчей.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.62, ТМ 2.5 — за 2.36.

На то, что отличатся обе команды, предложено поставить за 1.71. На отсутствие гола в исполнении хотя бы одного соперника или двух сразу — 2.12.

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Любите риск? Поставьте на четное количество голов в матче за 1.88 или на нечетное — за 1.93. В шести последних играх с участием «Зенита» число забитых мячей было четным.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 2:1 в пользу питерцев за 7.50.

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«Балтика» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 6 августа 2023 года онлайн в прямом эфире