15 марта «Зенит» и «Динамо» сойдутся в 1/4 финала Кубка России Пути регионов. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», арбитр Евгений Кукуляк даст стартовый свисток в 20.00 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» начнется в 19.30 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, хозяева — серьезные фавориты матча: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.40, это около 70% вероятности. Успех москвичей доступен с котировкой 7.75 (11%) — это наименее ожидаемый результат игры. Ничья идет за 5.03 (19%).

Считаете, что команды не определят победителя в основное время? Ставка в 1000 рублей на ничью при благоприятном исходе принесет 5030 рублей.

На этой стадии не предусмотрен ответный матч. Поставить на проход хозяев в следующий раунд можно за 1.23, на успех гостей — за 4.15.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи намекают на серьезное преимущество коллектива Сергея Семака:

• победа 2:0 идет за 5.88;

• 1:0 — за 6.60;

• успех 2:1 — за 7.75.

Аналитики ожидают результативный матч: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.16. При этом обе команды выступают в Кубке не слишком ярко: «Зенит» в среднем за игру отличается 1.29 раза, «Динамо» — 1.38 раза.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо»

Обе команды показывают в Кубке России невысокую результативность: «Зенит» за семь матчей оформил лишь девять голов, а в трех встречах вообще не отличился ни разу. «Динамо» за восемь игр турнира выдавило 11 забитых мячей. Вдобавок друг с другом соперники тоже играют не слишком ярко: в шести из последних 10 встреч на двоих забили не больше двух голов. В этом сезоне команды играли в 10-м туре и снова не пробили тотал больше 2.5 мяча — петербуржцы выиграли 2:0.

Рекомендуемая ставка: ТМ (3) за 1.70 (если команды забьют три мяча, случится возврат).