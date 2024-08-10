Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 06:15

«Зенит» — «Динамо»: Глушенков и Вендел не заметят бело-голубых

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 10 августа 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Вильмар Барриос и Максим Глушенков («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
Telegram Дзен

В четвертом туре РПЛ сойдутся лидеры — «Зенит» и «Динамо», набравшие по девять очков. Игра пройдет 10 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток судьи Сергея Иванова прозвучит в 17.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.30 мск покажет телеканал «Матч ТВ».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
10 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.65, вероятность этого исхода — примерно 59%. Успех москвичей предложен с котировкой 5.00 (20%), даже раздел очков идет за чуть меньшие 4.50 (21%).

В прошлом сезоне бело-голубые дважды обыграли «Зенит» в чемпионате. Рынок на непоражение «Динамо» в предстоящей игре дан за 2.48.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают превосходство парней Сергея Семака:

• 2:1 — за 7.40;

• 1:1 — за 7.60;

• 2:0 — за 7.80.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.42.

Поставить на то, что голами отметятся обе команды, можно с коэффициентом 1.67. Вариант «обе забьют — нет» идет за 2.22.

ФК &laquo;Зенит&raquo;. «Зенит» и «Динамо» зарубятся за единоличное лидерство в РПЛ. Петербуржцы так хороши, что за бело-голубых немного страшно

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

Петербуржцы невероятно начали сезон: выиграли в пяти матчах во всех турнирах и ни разу не забили меньше трех голов за 90 минут — всего за это время отличились 20 раз. Фантастическую форму набрали Максим Глушенков и Вендел: у первого уже 8+1 во всех соревнованиях, у второго — зеркальные 1+8.

Вероятно, ничего против «Зенита» не сможет сделать и «Динамо», несмотря на три победы в трех турах РПЛ. В Кубке москвичи без шансов отлетели «Спартаку» (0:3), а также они до сих пор испытывают проблемы с составом — в основе выступает много молодежи, которая вряд ли готова противостоять отряду Семака.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и тотал больше 1.5 гола за 1.79.

0
Читайте также
Экс-сотрудников Пенсионного фонда отправили в колонию за взятки
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях
В Китае злоумышленники похитили более 4 тыс. трупов для изготовления протезов
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Адамян не ждет разгрома в дерби