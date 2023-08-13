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«Зенит» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 13 августа 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Факел» 13 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Вендел.
Фото Global Look Press
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«Зенит» в четвертом туре чемпионата России сыграет дома с «Факелом». Игра состоится 13 августа в 17.30 по московскому времени на «Газпром Арене», в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 17.00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Павел Шадыханов.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
13 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Факел

«Зенит» наверняка наберет три очка, считают аналитики букмекерской компании Olimpbet. Победу действующих чемпионов России можно взять с коэффициентом 1.48, вероятность этого результата — около 67%. Ничья предложена за 4.68 (21%), триумф «Факела» — за 6.77 (12%).

Ставка в 1000 рублей на равенство в счете в случае его осуществления принесет выплату в 4680 рублей, а чистая прибыль составит 3680 рублей.

На то, что «Факел» не уступит, котировка — 2.75. Получится ли у аутсайдера сотворить главную сенсацию тура?

В прошлом сезоне соперники встречались четырежды, но ни разу не пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.10.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.94, «обе забьют — нет» — за 1.85.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:0 в пользу «Зенита» — за 6.41;

  • 1:0 — за 6.80;

  • 2:1 — за 7.75.

Андре Онана (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: «красные дьяволы» не вспомнят о Де Хеа

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Факел»

В прошлом сезоне в каждом из четырех матчей воронежцы с огромным перевесом опережали «Зенит» по количеству фолов, причем количество варьировалось от 12 до 18. В новом примерно такая же статистика была у «Факела» в играх с другими топ-командами — «Локомотивом» и ЦСКА.

На «Газпром Арене» гости сделают все возможное, чтобы остановить противника. Негрубые нарушения в виде задержек, толчков и тд — лучший вариант упростить игру в обороне и порвать ритм. Команда Евсеева, который в бытность игроком сам не прочь был сфолить, воспользуется этой тактикой сполна.

Рекомендуемая ставка: игроки «Факела» сфолят 13 и более раза за 1.72.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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