3 июня «Факел» отправится на выезд к чемпиону России — «Зениту». Игра заключительного, 30-го тура РПЛ пройдет на «Газпром Арене». Стартовый свисток судьи Артема Чистякова прозвучит в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна», эфир начнется в 13.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у парней Сергея Семака намного больше шансов на победу в предстоящем поединке: поставить на хозяев можно с коэффициентом 1.73, это около 56% вероятности. Выигрыш гостей предложен за крупные 4.59 (21%). «Мирный» результат оценен в 4.19 (23%).

Ставка в 1000 рублей на триумф «Факела» принесет доход в 4590 рублей, если команда Вадима Евсеева преуспеет на чужом поле.

В первом круге воронежцы поделили очки с питерцами — 1:1. На то, что гости не уступят и сейчас, котировка 2.17.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.60, ТМ 2.5 — за 2.41.

«Зенит» отличился и пропустил в шести встречах кряду. Вариант «обе забьют» идет за 1.61, обратный рынок — за 2.30.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 7.40.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Факел»

Дома «Зенит» уступил всего однажды за сезон — «Ахмату» (1:2). В последнее время клуб лишь один раз из шести упустил победу при родных зрителях. При этом только однажды сине-бело-голубые забили на своем поле меньше двух мячей. Но и пропускает чемпион России довольно часто — в пяти из семи встреч в Санкт-Петербурге.

«Факел», в отличие от Зенита", все еще мотивирован турнирной борьбой. Воронежский коллектив в одном очке от зоны стыков. При Вадиме Евсееве, который работает с 1 мая, «Факел» был сильнее в трех поединках, проиграв лишь раз. В том числе воронежцы уверенно показали себя в матче с топом, одолев «Ростов» (1:0). При новом коуче команда в среднем забивала 1.4 гола, а пропускала 0.4. Возможно, чемпиона России они не одолеют, но без точного выстрела не уйдут.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.61.

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