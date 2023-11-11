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«Зенит» — «Краснодар»: где смотреть матч РПЛ 11 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 11 ноября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Global Look Press
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11 ноября в центральном матче не только 15-го тура, но и всего первого круга РПЛ, «Зенит» дома сыграет с «Краснодаром». Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск». Эфир стартует в 18.30 мск. Главным арбитром главного матча назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что три очка в предстоящей встрече достанутся «Зениту». На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.65, что примерно 61% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.16 (24%), успех «Краснодара» — за 5.15 (15%).

Последний матч между командами в Северной столице завершился вничью 2:2. На то, что южане снова не уступят, котировка — 2.32.

Серьезный коэффициент на тотал больше 2.5 мяча — 1.73. Пять из шести последних очных игр на поле «Зенита» завершились через «верх».

Условие «обе забьют» предложено за 1.76, «обе забьют — нет» — за 2.05.

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Если счет в матче откроют хозяева, сыграет ставка за 1.53. Если же отличатся гости, тогда закроется пари за 2.85.

Кстати, «Зенит» пропустил от «Краснодара» на «Газпром Арене» в шести последних встречах. На гол команды Ивича можно поставить за 1.52.

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