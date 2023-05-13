13 мая «Зенит» в статусе чемпиона России сыграет с «Краснодаром». Встреча 27-го тура РПЛ пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном. Понаблюдать за игрой в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции в 16.00 мск.

Букмекеры считают «Зенит» безоговорочным фаворитом игры. На его победу хозяев можно поставить за коэффициент 1.42, 70% — это вероятность подобного исхода. Ничья идет за 5.10 (19%), успех «Краснодара» — за 6.70 (11%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в случае равенства на табло выплата составит 5100 рублей, а чистая прибыль — 4100 рублей.

Вариант «Краснодар» не проиграет» идет за 2.90. «Быкам» удалось это в двух встречах на поле «Зенита» из пяти предыдущих.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.55, ТМ 2.5 — в 2.50. Также можете взять ТБ 3.5 за 2.30 или ТМ 3.5 за 1.65.

Условие «обе забьют» доступно за 1.67, «обе забьют — нет» — за 2.25. Соперники обменялись голами в девяти из десяти последних очных игр.

Будет ли «Краснодар» «косить» соперников в попытке не подпустить их к своим воротам? На то, что гостям будет показано больше желтых карточек, котировка — 1.77. На «Зенит» можно сделать ставку за 3.35, на ничью — за 4.40.

Наиболее вероятные точные счета выглядят следующим образом: