13 июля начнется новый сезон в российском футболе — «Зенит» и «Краснодар» встретятся в Суперкубке страны. Игра пройдет на «Волгоград Арене» и стартует в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Павел Кукуян. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир запустится в 19.30 мск.

По мнению букмекеров, подопечные Сергея Семака — серьезные фавориты: их победа в основное время предложена с котировкой 1.78, что составляет приблизительно 56% вероятности. Успех номинальных гостей можно взять за 5.00 (19%), даже ничья идет с гораздо более низким коэффициентом 3.75 (25%).

Вероятность того, что трофей достанется «Зениту», оценена в 1.45. Этот рынок на «Краснодар» доступен за 2.80.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают серьезный перевес петербуржцев:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:0 и 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.03.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.75, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.09.

Комбинированное условие на непоражение «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча доступно с котировкой 2.19.