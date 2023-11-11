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Сегодня, 10:15

«Зенит» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ 11 ноября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 11 ноября 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Клаудиньо («Зенит»).
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
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11 ноября пройдет ключевой поединок первого круга РПЛ — «Зенит» схлестнется с «Краснодаром» в 15-м туре. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 18.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.64, вероятность — примерно 60%. Выигрыш «быков» предложен за 5.15 (18%), даже ничья доступна с меньшей котировкой 4.26 (22%).

Эксперты сомневаются даже в том, что гости не уступят. Этот рынок оценен в 2.35.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают превосходство петербуржцев:

  • 1:1 — за 7.40;

  • 1:0 и 2:0 в пользу «Зенита» — за 7.50.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.

Рынок на обмен голами доступен за 1.78, вариант «обе забьют — нет» идет за 2.03.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Краснодар» 11 ноября 2023 года

Петербуржцы подошли к поединку в отличной форме: оформили шесть побед подряд во всех турнирах, три из них — сухие. Также «Зенит» имеет весомое преимущество в личных встречах с «Краснодаром»: оказался сильнее в последних 10 матчах и ни разу не уступил. «Быки» за 24 игры против сине-бело-голубых праздновали успех всего трижды, в последний раз — еще в 2018-м (2:1).

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» за 1.64.

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