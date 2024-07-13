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Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

«Зенит» — «Краснодар»: команды обеспечат веселый старт сезона

Прогноз на Суперкубок России «Зенит» — «Краснодар» 13 июля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Российский футбол возвращается 13 июля — в этот день на «Волгоград Арене» пройдет Суперкубок России. За трофей поборются «Зенит», оформивший в прошлом сезоне золотой дубль, и «Краснодар», ставший вице-чемпионом страны. Стартовый свисток арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 19.30 мск.

Россия. Суперкубок. Финал
13 июл, 20:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Зенит
Краснодар

Букмекеры отдали предпочтение сине-бело-голубым: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 1.78, вероятность этого исхода — примерно 56%. Выигрыш «быков» предложен с котировкой 5.00 (19%) — это наименее возможный итог противостояния. Ничья идет за 3.75 (25%).

Вероятность того, что трофей достанется «Зениту», оценена в 1.45. Этот рынок на «Краснодар» доступен за 2.80.

Наиболее ожидаемые экспертами результаты встречи отражают серьезный перевес петербуржцев:

• 1:1 — за 6.00;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:0 и 2:1 — за 7.60.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.77, ТМ 2.5 — за 2.03.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.75, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.09.

Джуд Беллингем (сборная Англии). Испания — маэстро атакующего футбола, Англия — королева камбэков. Финал Евро получится очень ярким

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Краснодар»

Суперкубок обычно ярко открывает российский сезон — в четырех из пяти предыдущих матчей команды пробивали ТБ 2.5. «Зенит» и «Краснодар» друг с другом тоже традиционно играют результативно — минимум в три мяча на двоих выполнили в семи из 10 прошлых встреч. «Обе забьют» зашел вообще в девяти.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 2.02.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Зенит
ФК Краснодар
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