20 октября «Зенит» и «Крылья Советов» встретятся уже во второй раз в текущем розыгрыше Кубка России. В первом матче самарцы обыграли команду Сергея Семака 2:0. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток Сергея Иванова прозвучит в 20.30 по московскому времени. Прямой эфир на сайте matchtv.ru начнется в 20.00 мск, телеканал «Матч! Премьер» включит трансляцию в 20.25 мск.

По мнению экспертов букмекерской компании БЕТСИТИ, у сине-бело-голубых отличные шансы на победу: поставить на них можно с коэффициентом 1.38, это около 71% вероятности. Выигрыш «Крыльев» доступен с котировкой 8.40 (11%), ничья предложена за 5.50 (18%).

Ждете равный матч? Ставка в 1000 рублей на ничью при благополучном исходе принесет 5500 рублей.

Также предложен широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 1.90, Ф2 (+1.5) — тоже за 1.90;

• Ф1(-2.5) можно взять за 3.30; Ф1(+2.5) — за 1.34.

«Зенит» в этом сезоне выступает очень результативно: команда Семака забила уже 42 мяча, в среднем 2.5 гола за матч. А в семи встречах петербуржцы заколачивали минимум три мяча. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.40, ИТМ1 (1.5) — в 3.00.

«Крылья» выступают не так ярко: оформили всего 17 мячей за 16 матчей, в среднем чуть больше одного гола за игру. ИТБ2 (1.5) можно взять за 4.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.22.

Поставить на то, что в предстоящей встрече отличатся оба коллектива, можно с коэффициентом 1.88, обратный рынок доступен за 1.92.

«Зенит» неудачно выступает в Кубке России: победил лишь раз за три тура. При этом в чемпионате команда ни разу не проиграла за 13 встреч и лидирует с отрывом в семь очков от «Спартака». Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата предсказывают очередную победу петербуржцев:

• успех 2:0 идет за 6.70;

• 1:0 — за 7.90;

• 2:1 — за 8.20.