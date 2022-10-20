20 октября 2022 года «Зенит» в игре четвертого тура группового этапа Кубка России примет «Крылья Советов». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало в 20.30 мск. Прямую трансляцию в 20.00 начнет сайт matchtv.ru, в 20.25 в эфир подключится телеканал «Матч! Премьер».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает хозяев серьезными фаворитами: коэффициент на победу команды Сергея Семака — 1.38, что составляет примерно 71% вероятности. Поставить на успех «Крыльев» можно с котировкой 8.40 (11%), ничья идет за 5.50 (18%).

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Команды встречались во втором туре группового этапа: «Крылья Советов» грохнули фаворита 2:0 благодаря голам в последние 10 минут. Правда, петербуржцы с 77-й минуты играли в меньшинстве. Поставить на то, что самарцы снова хотя бы не проиграют, можно с коэффициентом 3.20.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на большое преимущество хозяев:

• победа 2:0 идет за 6.70;

• 1:0 — за 7.90;

• 2:1 — за 8.20.

«Зенит» за три тура группового этапа забил только два мяча, «Крылья Советов» — три. Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.43.

Поставить на то, что отличатся обе команды, можно с коэффициентом 1.88. «Обе забьют — нет» идет за 1.92.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Крылья Советов» 20 октября 2022 года

Команда Семака плохо выступает в Кубке: проиграла в двух из трех матчей и с тремя баллами расположилась лишь на третьей строчке. При этом в целом по сезону «Зенит» выглядит заметно сильнее соперников по РПЛ и лидирует в чемпионате.

Правда, в последних матчах сине-бело-голубые выглядели не так уверенно: пропустили в трех из четырех игр. «Крылья» же в последних двух встречах забивали по два мяча.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.88.