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Сегодня, 11:15

«Зенит» — «Локомотив»: Изидор не пожалеет бывшую вместе с новыми партнерами

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив» 24 сентября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Вильсон Изидор («Зенит»).
Фото Global Look Press
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24 сентября «Зенит» и «Локомотив» сыграют в девятом туре РПЛ. Поединок состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге в 16.30 по московскому времени. Команды рассудит Владимир Москалев. Сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» начнут прямую трансляцию с 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Локомотив

Аналитики букмекерской компании Winline не верят в гостей: победу железнодорожников оценили в 6.80, что составляет примерно 15% вероятности. Успех «Зенита» идет за 1.47 (65%). Котировка на ничью — 4.90 (20%).

В последнем очном поединке, который прошел на «Газпром Арене», сине-бело-голубые разгромили «Локомотив» (5:0). На то, что москвичи снова не пробьют ворота хозяев, доступен коэффициент 2.42.

В двух предыдущих встречах петербуржцы отличились по три раза: против «Рубина» (3:0) в РПЛ и с «Ахматом» (3:3, пен. 4:2) в Кубке России. Тотал больше 2.5 мяча в матче с красно-зелеными дали за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.45.

Соперники обменялись голами в трех случаях из четырех. Рынок «обе забьют» представлен за 1.78, обратный вариант — за 2.13.

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Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Локомотив»

Парни Сергея Семака разогнались: сначала забросали мячами ворота «Рубина» (3:0), а потом устроили яркую перестрелку с «Ахматом» (3:3), которая закончилась триумфом в серии пенальти (4:2). У железнодорожников после международной паузы все печально: нападение москвичей молчит уже две встречи кряду, что обернулось двумя поражениями от «Оренбурга» (0:2) в РПЛ и от «Урала» (0:0, пен. 2:4) в Кубке России. В трех предыдущих поединках из четырех «Локо» получил по два гола. Разыгравшаяся атака «Зенита» способна вонзить красно-зеленым даже больше — тем более в ее составе теперь имеется Вильсон Изидор, который отлично влился в построения сине-бело-голубых и на разборку с бывшей командой наверняка выйдет с дополнительной мотивацией.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше 2.5 мяча за 2.55.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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