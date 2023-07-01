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«Зенит» — «Нефтчи»: где смотреть матч Кубка Премьер 1 июля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Премьер «Зенит» — «Нефтчи» 1 июля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Матео Кассьерра.
Фото Global Look Press
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1 июля в Санкт-Петербурге в первом туре Кубка Премьер «Зенит» сыграет с «Нефтчи». Встреча пройдет на «Газпром Арене», стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 19.00 мск.

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«Зенит» — лидер котировок в букмекерской компании Olimpbet. Победу чемпионов России в основное время можно взять за 1.25, вероятность исхода — примерно 80%. Ничья идет за 6.29 (16%), успех «Нефтчи» — за 11.25 (4%).

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В последних 10 матчах «Нефтчи» потерпел четыре поражения. Тем не менее, условие Х2 доступно за 4.00.

Победу «Нефтчи» с форой (+1.5) гола можно взять за 2.18, а успех «Зенита» — за 1.68.

ТБ 3.5 предложен за 2.21, ТМ 3.5 — за 1.68. В пяти из семи встречах с участием сине-бело-голубых на финише сезона прошел «верх».

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Три и более гола в исполнении «Зенита» предложено оформить за 1.82, хотя бы один забитый «Нефтчи» мяч идет за 1.77.

Наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков, — 2:0 в пользу хозяев за 5.53.

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