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Сегодня, 16:15

«Зенит» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 9 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Нижний Новгород» 9 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Игроки «Зенита».
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
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«Зенит» завершит осеннюю часть чемпионата России домашним матчем против «Нижнего Новгорода». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток судьи Сергея Иванова прозвучит в 19.45 по московскому времени. Прямую трансляцию с 19.20 мск покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 19:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Пари НН

Аналитики букмекерской компании Olimpbet практически не сомневаются в победе хозяев: триумф команды Сергея Семака доступен с котировкой 1.24, что составляет примерно 79% вероятности. Выигрыш «Нижнего Новгорода» идет за 14.0 (6%) — это наименее ожидаемый исход встречи. Ничья предложена за 6.16 (15%).

«Нижний Новгород» всего однажды в истории не уступил «Зениту» в официальном матче (1:0 в 2022-м). Поставить на то, что команда Сергея Юрана не проиграет и в предстоящем поединке, можно за 4.30.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 4.81;

• 1:0 — за 5.58;

• 3:0 — за 6.35.

Сергей Семак, главный тренер &laquo;Зенита&raquo;. «Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 9 декабря 2023 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.04.

Рынок «обе забьют» предложен за 2.63, альтернативный вариант доступен за более реалистичные 1.48.

Комбинированный рынок на обмен забитыми мячами и тотал больше 2.5 гола идет за 2.90.

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