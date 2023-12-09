Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Зенит» — «Нижний Новгород»: прогноз на матч РПЛ 9 декабря 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Нижний Новгород» 9 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Сергей Семак, главный тренер «Зенита».
Фото Телеграм-канал «Зенита»., Telegram
Telegram Дзен

«Зенит» в последнем перед зимней паузой 18-м туре РПЛ примет «Нижний Новгород». Игра на «Газпром Арене» пройдет 9 декабря и начнется в 19.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Иванов. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
09 дек, 19:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Пари НН

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех сине-бело-голубых можно с котировкой 1.24, вероятность — примерно 79%. Выигрыш гостей предложен с котировкой 14.0 (6%), даже ничья доступна с гораздо более низким коэффициентом 6.16 (15%).

«Нижний Новгород» всего однажды в истории не уступил «Зениту» в официальном матче (1:0 в 2022-м). Поставить на то, что команда Сергея Юрана не проиграет и в предстоящем поединке, можно за 4.30.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 4.81;

• 1:0 — за 5.58;

• 3:0 — за 6.35.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.04.

Рынок «обе забьют» предложен за 2.63, альтернативный вариант доступен за более реалистичные 1.48.

Игроки &laquo;Реала&raquo;. «Бетис» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 9 декабря 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Нижний Новгород»

Нижегородцы — удобный оппонент для петербуржцев. За пять встреч команд в РПЛ «Зенит» оформил четыре победы, все из которых с разницей минимум в два мяча. В первом круге текущего сезона подопечные Сергея Семака уверенно разобрали соперника на выезде (2:0). К тому же сине-бело-голубые в целом проводят сильный чемпионат и за 17 матчей уже девять раз выиграли с отрывом минимум в два гола.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.76.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Обсудить
Читайте также
В парламенте Болгарии произошла драка из-за поставки Киеву списанных БТР
Десантники в ДНР сбили дрон ВСУ «Баба Яга» при помощи тарана
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
В Норвегии провели «тренировочные» похороны солдат из-за конфликта на Украине
Популярное видео
Какие реформы будут приняты в КХЛ в ближайшее время
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Эр-Рияд»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
«Ванкувер» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Немировски отправлен в отставку в «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Водопад голов! «Спартак» — «Динамо» — 8:7 ОТ
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 9 декабря 2023 года