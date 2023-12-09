«Зенит» в последнем перед зимней паузой 18-м туре РПЛ примет «Нижний Новгород». Игра на «Газпром Арене» пройдет 9 декабря и начнется в 19.45 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Иванов. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.20 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами: поставить на успех сине-бело-голубых можно с котировкой 1.24, вероятность — примерно 79%. Выигрыш гостей предложен с котировкой 14.0 (6%), даже ничья доступна с гораздо более низким коэффициентом 6.16 (15%).

«Нижний Новгород» всего однажды в истории не уступил «Зениту» в официальном матче (1:0 в 2022-м). Поставить на то, что команда Сергея Юрана не проиграет и в предстоящем поединке, можно за 4.30.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают огромное превосходство хозяев:

• 2:0 — за 4.81;

• 1:0 — за 5.58;

• 3:0 — за 6.35.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.80, ТМ 2.5 — за 2.04.

Рынок «обе забьют» предложен за 2.63, альтернативный вариант доступен за более реалистичные 1.48.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Нижний Новгород»

Нижегородцы — удобный оппонент для петербуржцев. За пять встреч команд в РПЛ «Зенит» оформил четыре победы, все из которых с разницей минимум в два мяча. В первом круге текущего сезона подопечные Сергея Семака уверенно разобрали соперника на выезде (2:0). К тому же сине-бело-голубые в целом проводят сильный чемпионат и за 17 матчей уже девять раз выиграли с отрывом минимум в два гола.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.76.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки