Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Зенит» — «Оренбург»: где смотреть матч РПЛ 21 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 21 апреля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Иван Сергеев («Зенит»).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

21 апреля в 25-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Оренбург». Начало поединка на арене «Газпром Арене» — в 16.15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, сайте компании Winline, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 16.10 мск.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур
21 апр, 16:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят три очка парням Сергея Семака. На победу хозяев представлен коэффициент 1.34, что примерно соответствует 73% вероятности. Ничья доступна за 5.20 (18%), выигрыш гостей — за 9.60 (9%).

«Оренбург» не уступил «Зениту» в двух встречах подряд. Верите, что команда Давида Деограсии снова избежит поражения? Тогда возьмите Х2 за 3.37.

Фора (-1.5) на успех питерцев предложена за 1.96. Фора (+1.5) для «горожан» — за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.04. Опция «обе забьют» идет за 2.14, обратный рынок получил котировку 1.69.

Александр Максименко (&laquo;Спартак&raquo;). «Спартак» проведет второй матч после увольнения Абаскаля. Это шанс для Карпина получить место в клубе

Первый гол в исполнении хозяев дан за 1.53, результативный дебют гостей — за 4.80.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 2:0. На этот исход выставили коэффициент 5.20.

Забери фрибет 3000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
0
Читайте также
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
Наперсточники Никитина, 300 тысяч Разина и опасения из-за штрафа. Что произошло после матча «Металлург» - «Локомотив»
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
«Настоящий «Локомотив» в финале вы еще не видели»
«Колорадо» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
Руслан Исхаков дебютировал в «Айлендерс»
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

«Пари НН» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 21 апреля 2024 года онлайн в прямом эфире