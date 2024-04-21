21 апреля в 25-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Оренбург». Начало поединка на арене «Газпром Арене» — в 16.15 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, сайте компании Winline, а также на телеканале «Матч! Премьер» с 16.10 мск.

Эксперты из букмекерской компании Winline сулят три очка парням Сергея Семака. На победу хозяев представлен коэффициент 1.34, что примерно соответствует 73% вероятности. Ничья доступна за 5.20 (18%), выигрыш гостей — за 9.60 (9%).

«Оренбург» не уступил «Зениту» в двух встречах подряд. Верите, что команда Давида Деограсии снова избежит поражения? Тогда возьмите Х2 за 3.37.

Фора (-1.5) на успех питерцев предложена за 1.96. Фора (+1.5) для «горожан» — за 1.85.

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.78, ТМ 2.5 — в 2.04. Опция «обе забьют» идет за 2.14, обратный рынок получил котировку 1.69.

Первый гол в исполнении хозяев дан за 1.53, результативный дебют гостей — за 4.80.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Зенита» со счетом 2:0. На этот исход выставили коэффициент 5.20.

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