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Сегодня, 13:15

«Зенит» — «Пари НН»: где смотреть матч РПЛ 4 марта 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Пари НН» 4 марта 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Андрей Мостовой.
Фото Global Look Press
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«Зенит» и «Пари НН» сыграют 4 марта в матче 18-го тура чемпионата России. Поединок пройдет на «Газпром Арене». Арбитр Роман Галимов даст стартовый свисток в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция начнется в 16.00 мск.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
04 мар, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Пари Нижний Новгород

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ не сомневаются в победе «Зенита». На успех чемпионов России установлен коэффициент 1.20, что сопоставимо с 83% вероятности успеха. Ничья доступна за 7.50 (13%). Триум «Пари НН» предложен за 15.0 (4%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае благоприятного исхода принесет выигрыш в 7500 рублей, а доход составит 6500 рублей.

«Пари НН» идет на серии из трех побед во всех турнирах — пострадали даже ЦСКА (1:0) и «Ахмат» (3:2). На голы нижегородцев в Питере котировка — 2.08.

«Зенит» забивает чаще всех в РПЛ — 47 мячей. На три и больше гола команды Семака можно поставить за 1.77.

ТБ 2.5 предложен за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.59.

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Голы от обеих команд доступны за 2.24, противоположный исход — за 1.64.

В 10 из 17 матчей «Зенит» выиграл, не пропустив ни одного мяча. На сухую победу хозяев доступен коэффициент 1.82.

Аналитики букмекерской компании ОЛИМПБЕТ предложили самый вероятный итоговый счет — 2:0 в пользу «Зенита» за 5.64.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
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