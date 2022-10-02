2 октября действующий чемпион и лидер чемпионата России «Зенит» в 11-м туре сыграет с главным преследователем — «Ростовом». Матч состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. Прямой эфир стартует в 16.15 на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Обслужит игру судья из Воронежа Владимир Москалев.

«Зенит» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу выставлена котировка 1.32, вероятность исхода — примерно 75%. Ничью можно взять за 6.00 (16%), успех «Ростова» — за еще более крупные 9.90 (9%).

Поставив 1000 рублей на «мирный» результат, при его достижении командами выплата составит 6000 рублей, чистая прибыль — 5000 рублей.

«Ростов» — единственная команда, которая еще ни разу не проиграла в РПЛ в этом сезоне. На то, что серия команды Валерия Карпина продолжится, коэффициент — 3.60.

Последние три матча между соперниками получились очень горячими: дважды было забито четыре мяча, еще раз — шесть. ТБ 2.5 можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.50.

«Ростов» не забил только в одном из 13 последних матчей, но при этом на его гол котировка аж 1.75.

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаково — в 1.90.

Будет ли в матче удаление или пенальти? 11-метровый доступен за 2.35, красная карточка — за 3.20.

Наиболее вероятный точный счет отражает мощь сине-бело-голубых — 2:0 в их пользу за 6.60.