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Сегодня, 13:15

«Зенит» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 25 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Ростов» 25 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Хорен Байрамян («Ростов»).
Фото Телеграм-канал «Ростова», Telegram
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«Зенит» проведет потенциально чемпионский матч против «Ростова»: для золота петербуржцам необходимы победа и поражение «Динамо» в параллельной встрече. Игра пройдет 25 мая на «Газпром Арене», стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16:20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна».

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

Аналитики букмекерской компании Winline считают петербуржцев огромными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.22, это около 80% вероятности исхода. Успех ростовчан предложен с котировкой 14.0 (6%), даже ничья идет за гораздо меньшие 6.60 (14%).

Последние две встречи команд в РПЛ закончились вничью. Поставить на то, что «Ростов» не уступит и в предстоящем поединке, можно за 4.49.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отразили серьезное превосходство «Зенита»:

• 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.40.

Иван Сергеев (&laquo;Зенит&raquo;). «Зенит» — «Ростов»: хозяевам нужна только победа, но просто не будет

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.19. Опция «обе забьют — нет» дана за 1.62.

Вариант «победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча» предложен за 1.73.

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