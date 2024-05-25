«Зенит» проведет потенциально чемпионский матч против «Ростова»: для золота петербуржцам необходимы победа и поражение «Динамо» в параллельной встрече. Игра пройдет 25 мая на «Газпром Арене», стартовый свисток арбитра Виталия Мешкова прозвучит в 16:30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16:20 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Страна».

Аналитики букмекерской компании Winline считают петербуржцев огромными фаворитами: поставить на них можно с коэффициентом 1.22, это около 80% вероятности исхода. Успех ростовчан предложен с котировкой 14.0 (6%), даже ничья идет за гораздо меньшие 6.60 (14%).

Последние две встречи команд в РПЛ закончились вничью. Поставить на то, что «Ростов» не уступит и в предстоящем поединке, можно за 4.49.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата игры отразили серьезное превосходство «Зенита»:

• 2:0 — за 5.20;

• 3:0 — за 6.00;

• 1:0 — за 6.40.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.32.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 2.19. Опция «обе забьют — нет» дана за 1.62.

Вариант «победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча» предложен за 1.73.

Хочешь испытать трепет от первой победы? Приблизь это чувство с фрибетом 3000 рублей новым игрокам в Winline