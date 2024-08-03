Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Зенит» — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 3 августа 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
Даниил Глебов («Ростов»).
Фото Официальный сайт ФК «Ростов»
Telegram Дзен

3 августа «Зенит» примет «Ростов» в третьем туре РПЛ. Игра на «Газпром Арене» стартует в 17.30 по московскому времени. А прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» — в 17.20 мск. Главный арбитр поединка — Виталий Мешков.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

По мнению букмекеров, сине-бело-голубые уверенно заберут три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 1.33, что составляет примерно 72% вероятности. Выигрыш «Ростова» предложили с котировкой 10.00 (10%). Ничья доступна за 5.40 (18%).

Победа действующих чемпионов России с форой (-1.5) идет за 1.95. Ф(+1.5) на желто-синих ждет вас за 1.88.

Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.70, ТМ 2.5 — в 2.17. Рынок «обе забьют» дали за 2.17, обратный вариант — за 1.70.

Лука Гагнидзе (&laquo;Динамо&raquo;). Личка осознает проблемы «Динамо». Интрига будет даже против «Акрона»

В каждой из четырех предыдущих игр петербуржцы отличились как минимум трижды за 90 минут. Индивидуальный тотал «Зенита» больше 2.5 гола представлен за 2.40.

Команда Сергея Семака не пропустила в трех матчах подряд. На продолжение серии можно поставить за 1.85.

Три наиболее вероятных результата встречи, по версии экспертов, указывают как раз на победу сине-бело-голубых с сухим счетом:

  • 2:0 — за 6.50;
  • 1:0 — за 7.50;
  • 3:0 — за 9.00.
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
0
Читайте также
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Акрон» — «Динамо»: где смотреть матч РПЛ 3 августа 2024 года онлайн в прямом эфире