2 октября в 11-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с основным преследователем — «Ростовом» Валерия Карпина. Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире его можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 16.15 мск. Владимир Москалев из Воронежа — главный арбитр встречи.

«Зенит», по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, — безоговорочный фаворит игры. На победу сине-бело-голубых предложена котировка 1.32, вероятность исхода — около 75%. Ничья идет за 6.00 (16%), успех «Ростова» — за 9.90 (9%).

Ставка в 1000 рублей на сенсационный триумф гостей в случае его исполнения принесет выигрыш в 9900 рублей.

«Ростов» еще не проигрывал в этом сезоне РПЛ. Вариант Х2 оценен в 3.60.

В последних трех матчах соперники не забивали меньше четырех мячей. ТБ 2.5 можно взять за 1.56, ТМ 2.5 — за 2.50. Даже на ТБ 3.5 котировка приемлемая — 2.35.

Варианты «обе забьют» и «обе забьют — нет» оценены одинаково — в 1.90.

Будет ли в матче удаление или пенальти? 11-метровый доступен за 2.35, красная карточка — за 3.20.

На то, что «Зенит» забьет два или три гола, коэффициент — 1.81. Вряд ли «Ростов» похвастается такой же результативностью, но на него такой исход доступен за 4.80.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

успех хозяев 2:0 — за 6.60;

1:0 — за 8.00;

3:0 — за 8.10.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ростов»

Все очень просто: в этом матче сыграют между собой лучшие команды сезона, которые при этом очень хороши в атаке. «Ростов» не забил только в одной из 13 игр, «Зенит» — в трех, но только одна из них состоялась в рамках РПЛ.

Конечно, южане приедут в Санкт-Петербург в надежде отстоять ничью, но постараются пару раз ужалить противника на контратаках — благо в составе есть кому это сделать. Ну а сине-бело-голубые дома всегда играют с настроением и просто обязаны включить все резервы для победы.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.90.