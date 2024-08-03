Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 08:15

«Зенит» — «Ростов»: петербуржцы забили от трех мячей и больше во всех четырех матчах на старте сезона

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ростов» 3 августа 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
ФК «Зенит».
Фото Официальный сайт ФК «Зенит», ФК «Зенит»
Telegram Дзен

3 августа в третьем туре РПЛ «Ростов» приедет в гости к «Зениту». Соперников рассудит бригада Виталия Мешкова. Встреча пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 17.30 по московскому времени. Старт прямого эфира на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» в 17.20 мск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
03 авг, 17:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

Аналитики считают петербуржцев безоговорочными фаворитами: успех «Зенита» оценили в 1.33, это около 72% вероятности. На победу команды Валерия Карпина предложили коэффициент 10.00 (10%). Ничья идет за 5.40 (18%).

В первом туре РПЛ дончане на своем поле разделили очки с ЦСКА, а во втором обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). Непоражение «Ростова» дали с котировкой 3.40.

Опция «обе забьют» доступна за 2.17, обратный рынок — за 1.70.

Тотал больше 2.5 мяча в очной игре можно взять за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17.

Наиболее возможный результат встречи, по версии экспертов, 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Этот счет представлен в линии за 6.50.

Лука Гагнидзе (&laquo;Динамо&raquo;). Личка осознает проблемы «Динамо». Интрига будет даже против «Акрона»

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Ростов»

Парни Валерия Карпина пока не знают поражений в чемпионате: начали с домашней нулевой ничьей против ЦСКА, а во втором туре обыграли «Крылья Советов» в Самаре (3:1). Выезд на «Газпром Арену» станет для желто-синих серьезной проверкой на прочность. Петербуржцы на старте сезона безжалостны к соперникам: сначала прихлопнули «Краснодар» (4:2) в Суперкубке России, а затем разгромили «Крылья Советов» (4:0) и «Рубин» (4:0) в РПЛ, а «Факел» (3:0) — в Кубке России. Максим Глушенков лидирует в топе бомбардиров лиги с четырьмя голами, Вендел — в списке ассистентов с четырьмя результативными пасами. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы результативные подвиги сине-бело-голубых вдруг оборвались — тем более на своем поле.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше двух мячей за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
0
Читайте также
Белый дом объяснил желание Байдена попасть в использованный в обмене самолет
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
В Испании высмеяли старинные скульптуры в церкви после реставрации
Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Акрон» — «Динамо»: чаще бело-голубых на старте РПЛ отличился только «Зенит»