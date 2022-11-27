27 ноября в центральном матче заключительного тура группового этапа Кубка России встретятся «Спартак» и «Зенит». Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», стартовый свисток арбитра Владимира Москалева прозвучит в 16.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажет сайт matchtv.ru, эфир начнется в 15.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезными фаворитами матча: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.53, вероятность — примерно 64%. Выигрыш красно-белых доступен за 6.30 (14%), даже ничья предложена с более реалистичной котировкой 4.70 (20%).

«Спартак» уже обыгрывал «Зенит» в этом розыгрыше Кубка России. Ставка в 1000 рублей еще на один успех москвичей при благополучном результате принесет 6300 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода встречи отражают существенное преимущество команды Сергея Семака:

• победа «Зенита» 2:0 идет за 7.50;

• 2:1 — за 7.90;

• успех 1:0 — за 8.00.

В матче первого тура Кубка России красно-белые разгромили петербуржцев 3:0. Правда, в этом сезоне команды встречались еще два раза, и те встречи закончились уверенными победами «Зенита». Поставить на то, что в предстоящем матче «Спартак» как минимум не уступит, можно с коэффициентом 2.60.

По мнению аналитиков, матч может получиться результативным. Тотал больше 2.5 гола предложен с котировкой 1.62, обратный рынок доступен за 2.40.

Обе команды результативно выступают в этом сезоне: петербуржцы за 23 матча во всех турнирах оформили уже 57 мячей, москвичи за такое же количество игр вонзили 50 голов. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча можно взять за 1.50, ИТМ1 (1.5) — за 2.60. Эти рынки на гостей предложены с котировками 3.50 и 1.30.