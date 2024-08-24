«Зенит» — «Спартак»: Нагучев считает, что красно-белые возьмут очки в Санкт-Петербурге

24 августа в 17.30 по московскому времени «Зенит» примет «Спартак» в 6-м туре РПЛ. Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор FONBET Роман Нагучев.

В какой форме «Зенит»

«Зенит» блестяще выступает в этом сезоне. В первой официальной встрече петербуржцы обыграли «Краснодар» в Суперкубке России (4:2). Также сине-бело-голубые завершили победами матчи против «Факела» (3:0) и «Рубина» (1:0) на групповом этапе FONBET Кубка России. А в РПЛ «Зенит» разгромил «Крылья Советов» (4:0), «Рубин» (4:0) и «Ростов» (5:0), одолел московское «Динамо» (1:0) и сыграл вничью с «Химками» (1:1). После пяти туров подопечные Сергея Семака набрали 13 очков. Они лидируют в чемпионате, опережая на один балл московское «Динамо» и «Локомотив».

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В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» демонстрирует очень высокую эффективность как в атаке, так и в защите. Петербуржцы занимают первое место в чемпионате по забитым (15) и пропущенным мячам (1). С самого старта сезона в великолепной форме находится новичок команды Максим Глушенков, возглавляющий список лучших бомбардиров премьер-лиги (7 голов). Правда, в последней встрече с «Химками» он получил травму и теперь пропустит следующий матч со «Спартаком». Кроме того, против красно-белых не сыграет Вендел, который с шестью результативными передачами лидирует в РПЛ по ассистам.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» неплохо стартовал в новом сезоне чемпионата России. В первых пяти турах москвичи уступили «Оренбургу» (0:2), победили «Химки» (3:1) и «Крылья Советов» (3:0), сыграли вничью с «Ахматом» (0:0) и не оставили шансов «Факелу» (3:0). Набрав 10 очков, красно-белые располагаются на четвертой позиции в таблице. Их отставание от лидирующего «Зенита» составляет три балла. Еще более удачно команда проводит текущий розыгрыш FONBET Кубка России. В двух матчах группового этапа подопечные Деяна Станковича разгромили московское «Динамо» (3:0) и «Крылья Советов» (3:0).

В этом сезоне РПЛ «Спартак» хорошо обороняется и делит второе место с московским «Динамо» и «Краснодаром» по пропущенным мячам (по 3). При этом пока красно-белые нестабильно действуют в нападении. Они не сумели поразить ворота «Оренбурга» и «Ахмата», но в то же время забили по три гола «Химкам», «Крыльям Советов» и «Факелу». В атаке москвичей ведущую роль играют Манфред Угальде и Эсекьель Барко. Во всех турнирах Угальде записал на свой счет пять мячей, а Барко отметился двумя голами и тремя ассистами.

«Зенит» — «Спартак»: статистика личных встреч

Очные противостояния команд проходят с преимуществом «Зенита». В пяти предыдущих матчах во всех турнирах петербуржцы одержали три победы при двух ничьих. В прошлом сезоне РПЛ сине-бело-голубые обыграли красно-белых в первом круге (3:1), а в ответной встрече соперники поделили очки (0:0). После этого «Зенит» прошел «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1 и 0:0).

Прогноз Романа Нагучева на матч «Зенит» — «Спартак» 24 августа

«И «Зениту», и «Спартаку» удался старт нового сезона. Однако стоит учитывать, что у хозяев матч пропустят Глушенков и Вендел, которые представляют главную опасность в составе сине-бело-голубых. При этом «Спартак» уже 12 лет не побеждал в Санкт-Петербурге, так что «Зенит» не перестает быть фаворитом, даже несмотря на то что у красно-белых раззабивался Угальде. Тем не менее я думаю, что будет ничья. Все-таки у «Зенита» есть кадровые проблемы, а «Спартак» в гостях наверняка сыграет осторожно. Поэтому этот результат будет довольно выгоден для обеих команд», — считает Нагучев.

На ничью в предстоящем матче в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 3.95.

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