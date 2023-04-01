1 апреля «Зенит» и «Урал» сыграют в 21-м туре РПЛ. Встреча состоится на «Газпром Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени со свистком арбитра Артема Чистякова. В прямом эфире с 18.55 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

«Зенит» — явный фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу хозяев объявлен коэффициент 1.32, вероятность исхода составляет около 74%. Возможный успех «Урала» оценен в 9.25 (10%), ничья — в 5.78 (16%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае сенсационного исхода принесет выплату в 9250 рублей, а чистая прибыль составит 8250 рублей.

В пяти последних очных матчах команды лишь раз не пробили тотал больше 3 мячей. На ближайшую встречу ТБ 3 идет за 1.97, ТМ 3 — за 1.86.

«Урал» не проиграл в 16 из 18 последних поединков. Х2 доступна за 3.54.

Команды играли между собой 29 раз — «Екатеринбург» победил лишь однажды — еще при СССР. А три прошлых выезда «Урала» в Петербург завершились разгромами 5:1, 7:1 и 4:1. Победа «Зенита» и ТБ 2.5 предложены за 1.74.

«Урал» не забил питерцам лишь в трех из 12 предыдущих столкновений. На гол гостей доступна котировка 1.81.

Команды не поразили ворота друг друга лишь в двух из восьми прошлых поединков. Обмен голами предложен за 2.00. Обратный рынок — за 1.80.

Самый вероятный счет, по версии аналитиков, 2:0 в пользу «Зенита». Этот исход доступен за 6.01.