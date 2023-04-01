Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Зенит» — «Урал»: где смотреть матч РПЛ 1 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Урал» 1 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

1 апреля «Зенит» и «Урал» сыграют в 21-м туре РПЛ. Встреча состоится на «Газпром Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени со свистком арбитра Артема Чистякова. В прямом эфире с 18.55 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Премьер-лига. 21-й тур
01 апр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Урал

«Зенит» — явный фаворит предстоящей встречи, по мнению букмекерской компании Olimpbet. На победу хозяев объявлен коэффициент 1.32, вероятность исхода составляет около 74%. Возможный успех «Урала» оценен в 9.25 (10%), ничья — в 5.78 (16%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае сенсационного исхода принесет выплату в 9250 рублей, а чистая прибыль составит 8250 рублей.

В пяти последних очных матчах команды лишь раз не пробили тотал больше 3 мячей. На ближайшую встречу ТБ 3 идет за 1.97, ТМ 3 — за 1.86.

«Урал» не проиграл в 16 из 18 последних поединков. Х2 доступна за 3.54.

Команды играли между собой 29 раз — «Екатеринбург» победил лишь однажды — еще при СССР. А три прошлых выезда «Урала» в Петербург завершились разгромами 5:1, 7:1 и 4:1. Победа «Зенита» и ТБ 2.5 предложены за 1.74.

«Урал» не забил питерцам лишь в трех из 12 предыдущих столкновений. На гол гостей доступна котировка 1.81.

Томас Тухель и&nbsp;Буна Сарр. «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд: Ройсу и Алле по силам испортить Тухелю дебют в Мюнхене

Команды не поразили ворота друг друга лишь в двух из восьми прошлых поединков. Обмен голами предложен за 2.00. Обратный рынок — за 1.80.

Самый вероятный счет, по версии аналитиков, 2:0 в пользу «Зенита». Этот исход доступен за 6.01.

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Урал
0
Читайте также
Генерал США усомнился в способности ВСУ одержать победу над РФ
Постпред РФ в Женеве заявил о нарушении прав верующих на Украине
Ратификационную грамоту о вступлении Финляндии в НАТО передали в Госдеп
Источник «Известий» сообщил о взятии ВС РФ Каменки под Авдеевкой
Популярное видео
«Ак Барс» — «Авангард»: серия начинается
«Ванкувер» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Салават» предложил Хо-Сэнгу новый контракт
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
И снова СКА — ЦСКА
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Разин — в «Магнитке»
«Сент-Луис» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Шотландия — Испания: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Турция — Хорватия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Грузия — Норвегия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
ЦСКА: второй раунд — второй седьмой матч
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Ирландия — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Швеция — Азербайджан: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Нидерланды — Гибралтар: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Ахмат»: где смотреть матч РПЛ 1 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире