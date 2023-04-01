1 апреля в рамках 21-го тура чемпионата России «Зенит» примет «Урал». Встреча состоится на «Газпром Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Команды рассудит арбитр Артем Чистяков. В прямом эфире с 18.55 мск игру покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Аналитики букмекерской компании Olimpbet предложили на победу «Зенита» коэффициент 1.32, это около 74% вероятности успеха. На ничью можно поставить за 5.78 (16%). Успех «Урала» оценен в 9.25 (10%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае сенсационного исхода принесет выплату в 9250 рублей, а чистая прибыль составит 8250 рублей.

В пяти последних очных матчах команды лишь раз не пробили тотал больше трех мячей. На ближайшую встречу ТБ 3 идет за 1.97, ТМ 3 — за 1.86.

«Урал» не выигрывал у «Зенита» ни разу за 26 матчей. Верите, что екатеринбуржцы переломят тренд именно сейчас? Их победа с форой (+1.5) гола оценена в 1.92, с форой (0) — в 6.61, вариант Х2 доступен за 3.54.

Команды не забили друг другу лишь в двух из восьми прошлых поединков. Обмен голами предложен за 2.00, обратный рынок — за 1.80.

Самый вероятный счет, по версии аналитиков, — 2:0 в пользу «Зенита». Этот исход доступен за 6.01.

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Урал»

После назначения Виктора Гончаренко екатеринбуржцы поправили ситуацию в таблице. Команда превратилась в середняка с серией из девяти матчей без поражений, которая, впрочем, прервалась в прошлой игре с «Динамо» (0:1).

Но топовой серии мало, чтобы обыграть сине-бело-голубых в гостях. Питерцы — лучшая команда сезона по игре дома: девять побед в 10 матчах. А в двух последних встречах на «Газпром Арене» они забили шесть мячей.

К тому же, сложно найти более неравное противостояние в чемпионате России, чем «Зенит» и «Урал»: команды играли между собой 29 раз, и «Екатеринбург» победил лишь однажды — еще во времена СССР. А три прошлых выезда «Урала» в Петербург завершились разгромами — 1:5, 1:7 и 1:4.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 2.5 за 1.74.