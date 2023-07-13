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«Железничар» — «Динамо» Минск: прогноз на матч Лиги конференций 13 июля 2023 года

Прогноз на матч Лиги конференций «Железничар» — «Динамо» Минск 13 июля 2023 года
Артемий Кутейников
Игроки «Динамо» в матче чемпионата с «Белшиной».
Фото Телеграм-канал «Динамо», Telegram
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13 июля минское «Динамо» в матче первого квалификационного раунда Лиги конференций отправится на выезд к «Железничару» из Боснии и Герцеговины. Игра пройдет в Сараево на стадионе «Грбавица». Стартовый свисток греческого судьи Евангелоса Манушоса прозвучит в 21.30 по московскому времени. В России легально не показывают эту встречу.

Лига конференций. 1-й отборочный раунд
13 июл, 21:30. Stadion Grbavica (Сараево)
Железничар
Динамо Мн

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у хозяев чуть больше шансов добыть положительный результат в предстоящем матче: коэффициент на победу боснийцев — 2.29, что составляет около 42% вероятности. Выигрыш гостей доступен с котировкой 3.01 (32%), ничья предложена за 3.31 (29%).

Считаете, что соперники не определят сильнейшего? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат при благоприятном результате принесет 3310 рублей.

Букмекеры склоняются к тому, что у минчан чуть больше шансов квалифицироваться в следующий раунд: проход «Динамо» идет за 1.73, «Железничара» — за 2.06.

Также доступны рынки на триумф любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) дана за 1.66, Ф2(0) — за 2.16;

• Ф1(-1) идет за 3.61, Ф2(1) — за 1.26.

Аналитики не ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.13, ТМ 2.5 — за 1.68.

Ставка на обмен меткими выстрелами доступна за 1.92, обратный вариант оценен в 1.89.

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Прогноз и ставка на матч Лиги конференций «Железничар» — «Динамо» Минск

Шансы хозяев действительно выглядят сомнительными: они, в отличие от минчан, никогда в истории не выступали на групповом этапе еврокубков, а в текущем сезоне не провели ни одного официального матча. Сезон для «Железничара» стартует поединком с «Динамо», которое уже вовсю сражается за чемпионство в Белоруссии — после 14 туров лидирует вместе с «Неманом».

Рекомендуемая ставка: Ф2(0) за 2.16.

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