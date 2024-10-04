Жены игроков «Пари НН» презентовали новую форму команды

Основу дизайна составили яркие паттерны, резкие линии и стилизация герба Нижнего Новгорода.

Футбольный клуб «Пари НН» совместно со стратегическим партнером, букмекерской компанией PARI, разработал дизайн эксклюзивного комплекта игровой формы.

Новый комплект выполнен в двух вариантах: темно-синей морской и белой цветовой гаммах. Основу дизайна составили яркие паттерны, резкие линии, и стилизация герба Нижнего Новгорода. Логотипы всех партнеров клуба расположены в строгом порядке и образуют гармоничную композицию. В результате ФК «Пари НН» и PARI удалось добиться эффекта, что форма не похожа на рекламный щит, что так не любят болельщики.

В промо новой формы приняли участие жены и подруги футболистов. Чтобы не отвлекать команду от подготовки к важным матчам, они решили провести фотосессию и сами стали ее главными героинями. Причем вторые половинки игроков предложили использовать сакральный для каждой девушки атрибут — зеркало, что стало необычным и ярким элементом фотосета.

«Было интересно и приятно принять участие в проекте. Понравилась новая форма «Пари НН» — она яркая, красивая и стильная. Нам хотелось через фотосессию поделиться частичкой тепла и любви, передать семейную атмосферу и сделать так, чтобы команда и болельщики были ближе, а также поддержать наших мужчин, которые каждый раз отдают все силы на футбольном поле. Мне кажется, нам это удалось, и я надеюсь, что новая форма придаст команде дополнительную уверенность и будет способствовать новым победам. Вперед за Нижний!» — заявила Анастасия Трошечкина, супруга полузащитника ФК «Пари НН».

Новый комплект формы наряду с остальными станет в числе основных и будет использоваться в течение сезона на постоянной основе.