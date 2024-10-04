Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 20:00

Жены игроков «Пари НН» презентовали новую форму команды

Новая форма «Пари НН».
Telegram Дзен

Основу дизайна составили яркие паттерны, резкие линии и стилизация герба Нижнего Новгорода.

Футбольный клуб «Пари НН» совместно со стратегическим партнером, букмекерской компанией PARI, разработал дизайн эксклюзивного комплекта игровой формы.

Новый комплект выполнен в двух вариантах: темно-синей морской и белой цветовой гаммах. Основу дизайна составили яркие паттерны, резкие линии, и стилизация герба Нижнего Новгорода. Логотипы всех партнеров клуба расположены в строгом порядке и образуют гармоничную композицию. В результате ФК «Пари НН» и PARI удалось добиться эффекта, что форма не похожа на рекламный щит, что так не любят болельщики.

В промо новой формы приняли участие жены и подруги футболистов. Чтобы не отвлекать команду от подготовки к важным матчам, они решили провести фотосессию и сами стали ее главными героинями. Причем вторые половинки игроков предложили использовать сакральный для каждой девушки атрибут — зеркало, что стало необычным и ярким элементом фотосета.

«Было интересно и приятно принять участие в проекте. Понравилась новая форма «Пари НН» — она яркая, красивая и стильная. Нам хотелось через фотосессию поделиться частичкой тепла и любви, передать семейную атмосферу и сделать так, чтобы команда и болельщики были ближе, а также поддержать наших мужчин, которые каждый раз отдают все силы на футбольном поле. Мне кажется, нам это удалось, и я надеюсь, что новая форма придаст команде дополнительную уверенность и будет способствовать новым победам. Вперед за Нижний!» — заявила Анастасия Трошечкина, супруга полузащитника ФК «Пари НН».

Новый комплект формы наряду с остальными станет в числе основных и будет использоваться в течение сезона на постоянной основе.

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Биография Илии Топурии: жизнь и карьера чемпиона UFC
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арест
Около 100 военных теробороны Украины дезертировали и вышли на митинг
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
Сегодня
Вчера
Неделя