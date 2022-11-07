Жеребьевка плей-офф ЛЧ: эксперты оценили шансы команд выйти в четвертьфинал турнира

7 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов сезона-2022/23. Букмекерская компания БЕТСИТИ дала актуальные коэффициенты на исходы противостояний, а также назвала фаворита всего турнира.

Кто с кем сыграет?

Жеребьевка подарила несколько очень ярких противостояний: например, уже на старте плей-офф состоится повторение последнего финала между «Ливерпулем» и «Реалом», а еще «ПСЖ» сразится с «Баварией».

Эксперты оценили шансы команд на проход в четвертьфинал:

«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»

Проход 1 — 5.70 (14% вероятности). Проход 2 — 1.16 (86% вероятности)

«Брюгге» — «Бенфика»

Проход 1 — 3.00 (30%). Проход 2 — 1.42 (70%).

«Ливерпуль» — «Реал Мадрид»

Проход 1 — 1.62 (61%). Проход 2 — 2.40 (39%).

«Милан» — «Тоттенхэм»

Проход 1 — 2.16 (43%). Проход 2 — 1.74 (57%).

«Айнтрахт» — «Наполи»

Проход 1 — 3.90 (23%). Проход 2 — 1.29 (77%).

«Боруссия Дортмунд» — «Челси»

Проход 1 — 3.00 (31%). Проход 2 — 1.43 (69%).

«Интер» — «Порту»

Проход 1 — 1.48 (67%). Проход 2 — 2.75 (33%).

«ПСЖ» — «Бавария»

Проход 1 — 2.15 (43%). Проход 2 — 1.75 (57%).

Аналитики считают, что наилучшие шансы выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне у «Манчестер Сити». Успех команды Пепа Гвардиолы оценен коэффициентом 2.90. На втором месте со значительным отставанием расположилась «Бавария» (7.50). Третий фаворит у экспертов — «Ливерпуль» (9.50). Финалист последней ЛЧ «Реал» идет только пятым с котировкой 13.0.