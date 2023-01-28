28 января «Барселона» в 19-м туре чемпионата Испании сразится с «Жироной». Игру примет городской стадион «Монтивилли», она начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире встреча будет показана по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Алехандро Муньис Руис.

«Барселона» — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Жироны» — за 5.50 (15%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет 5500 рублей, а чистая прибыль составит 4500 рублей.

Верите, что середняк даст бой лучшей команде Испании по итогам первой части сезона? 1Х доступен за 2.48.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.17.

Обмен голами предложено взять за 1.78, противоположный исход — за 2.04.

«Барселона» пропустила всего шесть мячей в 17 матчах ла лиги этого сезона. На то, что «Жирона» ей не забьет, котировка — 2.47.

Ничью хотя бы в одном из таймов можно взять за 1.68. Победу хозяев — за 3.00.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом: