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Сегодня, 14:15

«Жирона» — «Гранада»: где смотреть матч ла лиги 24 мая 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Жирона» — «Гранада» 24 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Мигель Гутьеррес и Хосе Кальехон («Гранада» — «Жирона»).
Фото Getty Images
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24 мая «Гранада» перед вылетом из ла лиги навестит «Жирону» в последнем, 38-м, туре. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени на арене «Монтиливи». Прямую трансляцию поединка покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 38-й тур
24 мая, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Гранада

Эксперты компании Winline считают каталонцев фаворитами. На их триумф можно поставить с коэффициентом 1.24, вероятность такого исхода — примерно 78%. Ничья оценена в 7.20 (13%), выигрыш команды Хосе Рамона Сандоваля — в крупные 11.0 (19%).

«Насриды» уступили в четырех матчах подряд. На сенсационное непоражение «Гранады» предложено сыграть за 4.35.

Победа «Жироны» с форой (-2) дана за 1.91. Фора (+2) на их соперников — за 1.89.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.71, ТМ 3.5 — за 2.09.

Арсен Захарян (&laquo;Реал Сосьедад&raquo;). «Реал Сосьедад» завершает сезон игрой против «Атлетико». Единственная интрига — забьет ли Захарян второй мяч за басков

На обмен результативными попаданиями можно поставить за 1.59, обратный рынок идет за 2.26.

Кто откроет счет? Первый гол в исполнении команды Артема Довбика оценили в 1.39. Котировка на андалусийцев — 4.20. На вариант «никто» — 8.20.

По версии аналитиков Winline, самые вероятные результаты игры — 2:0 или 3:0 в пользу «Жироны» с одинаковым коэффициентом 8.20.

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«Жирона» — «Гранада»: «насриды» эффектно попрощаются с ла лигой