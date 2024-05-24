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Прогнозы на спорт

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«Жирона» — «Гранада»: «насриды» эффектно попрощаются с ла лигой

Прогноз на матч ла лиги «Жирона» — «Гранада» 24 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
«Гранада» — «Жирона».
Фото Getty Images
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24 мая в 38-м туре ла лиги «Гранада» попрощается с ла лигой в выездной игре против «Жироны». Встреча на стадионе «Монтиливи» начнется в 22.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 38-й тур
24 мая, 22:00. Montilivi (Жирона)
Жирона
Гранада

Эксперты букмекерской компании Winline уверены в триумфе хозяев. На «Жирону» дан коэффициент 1.24, что составляет около 78% вероятности. А на успех гостей — аж 11.0 (9%). Ничья оценена в 7.20 (13%).

«Насриды» проиграли в четырех матчах подряд. На сенсационное непоражение «Гранады» предложено сыграть за 4.35.

Тотал больше 3.5 мяча доступен за 1.71, ТМ 3.5 — за 2.09. На обмен голами можно поставить за 1.59, обратный рынок идет за 2.26.

По версии аналитиков Winline, самые вероятные результаты игры — 2:0 или 3:0 в пользу «Жироны» с одинаковым коэффициентом 8.20.

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Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Гранада»

В девяти из 11 прошлых встреч чемпионата при родных фанатах «Жирона» забила не меньше двух мячей. Минимум четыре гола влетело в шести из восьми недавних игр с участием каталонцев. Близкая статистика у «Гранады»: минимум три результативных попадания в обе стороны в последних пяти матчах. При этом второй самый пропускающий клуб сезона (72) отличился в пяти из семи предыдущих поединков. А еще в этом чемпионате «насриды» ни разу не сохранили ворота сухими на выезде.

Рекомендуемая ставка: обмен голами и ТБ 2.5 за 1.69.

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Прогнозы на спорт
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